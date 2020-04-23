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Moldova'dan getirilen 100 Türk vatandaşı Bayburt'ta yurtlara yerleştirildi

2020-04-23 21:25:57 -
Moldova'dan getirilen 100 Türk vatandaşı Bayburt'ta yurtlara yerleştirildi

BAYBURT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Moldova'dan getirilen 2'si bebek 100 Türk vatandaşı, Bayburt'ta karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türk Hava Yolları'na ait uçakla Erzurum'a getirilen 2'si bebek 100 kişi, otobüslerle Bayburt'a ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sultan Fahriye Kız Yurduna getirilen bu kişiler, girişte görevlilerce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Türk bayrakları ve alkışlarla karşılandı.

Yurt girişinde oluşturulan noktalarda sağlık kontrollerinden geçirilip kayıtları yapılan vatandaşlar, daha sonra 14 günlük karantina süreci için odalarına yerleştirildi.


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