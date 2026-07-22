Moldova'da parlamento yeni hükümeti onayladı

Moldova Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun önerdiği Vasile Tofan başbakanlığındaki yeni hükümete güven oyu verdi. Tofan, bütçe açığını azaltmayı, vergi ve adalet reformlarını hedeflediğini, Gagauz Özerk Yeri'nin Türkiye ile köprü olabileceğini belirtti.

Moldova Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun başbakan olarak önerdiği Vasile Tofan başkanlığındaki hükümete güven oyu verdi.

Moldova'da, ay başında Başbakan Alexandru Munteanu'nun istifa etmesinin ardından, parlamento yeni başbakanı ve kabineyi belirlemek için toplandı. Parlamentoda yapılan oylamada, Tofan başkanlığındaki kabine, parlamentodaki 101 milletvekilinden 53'ünün oyuyla kabul edildi.

Tofan'ın adaylığı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) milletvekillerince desteklenirken, adaylığa parlamentoya giren diğer partiler karşı çıktı ve oylamaya katılmadı.

Moldova'nın yeni başbakanı Vasile Tofan, burada yaptığı konuşmada, hükümetin gelecekteki çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "Ülkenin bütçe açığını 2029 yılına kadar yüzde 2 azaltmayı ve bütçe gelirlerini yüzde 2 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Ülkenin vergi ve adalet sistemini reforme edeceklerini kaydeden Tofan, devlet işletmelerinin yönetimine atamaların iktidardaki partinin himayesinde yapılmasına karşı çıktığını vurguladı.

Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine değinen Tofan, Kişinev'in bu bölgeyle barış yoluyla yakınlaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Gagauz Özerk Yeri'ne ziyaret gerçekleştireceğini ve Gagauz temsilcileriyle görüşeceğini kaydeden Tofan, "Gagauz Özerk Yeri, Türkiye ile önemli bir köprünün kurulması açısından büyük potansiyele sahip. Türkiye ile ilişkilerin potansiyelinin kullanılmadığını düşünüyorum. Gagauz Özerk Yeri sayesinde Türkiye ile yakınlaşabiliriz. Bundan başka bir yol göremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tofan diğer yandan, Kişinev'in Gagauz Özerk Yeri'ne yönelik izlediği siyaseti desteklediğinin altını çizerek, "Bu bölge, Moldova'nın bir parçası. Bölgenin, Moldova'nın yasalarına uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Parlamento Başkanı İgor Grosu, Tofan'ı tebrik ederek yeni kabineye başarılar diledi.

Yeni hükümet üyeleri

Yeni hükümette bakanlardan 10'u koltuğunu korurken, 4'ü ilk kez bakanlık görevini üstlendi.

Buna göre, Mihai Popşoi Moldova Dışişleri Bakanı, Anatolie Nosatıi Savunma Bakanı, Eugen Osmochescu Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı, Vladimir Bolea Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı, Daniella-Misail Nichitin İçişleri Bakanı, Dorin Junghietu Enerji Bakanı, Dan Perciun Eğitim ve Araştırma Bakanı, Natalia Plugaru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vladislav Cojuhari Adalet Bakanı, Gheorghe Hajder Çevre Bakanı olarak görevlerine devam edecek.

Maliye Bakanlığı koltuğuna Victoria Belous getirilirken, Alexandru Gasnaş Sağlık Bakanı, Radu Musteata Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı, Dan Suruceanu Kültür Bakanı oldu.

Yeni başbakan hakkında

Moldova'da 1982'de doğan Vasile Tofan, lisansını Hollanda'daki Erasmus Rotterdam Üniversitesinde devlet yönetimi üzerine, yüksek lisansını da ABD'deki Harvard İşletme Okulunda iş yönetimi üzerine tamamladı.

2006-2010'da Hollanda'daki çeşitli şirketlerde çalışan Tofan, Moldova'da bazı işletmelerde çeşitli görevler üstlendi. İş insanı Tofan, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon sürecini destekleyerek, geçen yıl "Avrupa 2028" isimli sivil hareketi kurdu.

Ne olmuştu?

Moldova'da Kasım 2025'ten beri başbakanlık görevini üstlenen Alexandru Munteanu'nun 3 Temmuz'da istifa etmesiyle hükümet düşmüştü. Cumhurbaşkanı Maya Sandu, yeni başbakan olarak Vasile Tofan'ın adaylığıyla ilgili kararı imzalamıştı.

Munteanu'nun iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile derin fikir ayrılıkları yaşadığı belirtiliyor.