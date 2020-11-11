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Aktüel Moldova'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi
Aktüel

Moldova'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:55:47 -
Moldova'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikim törenine, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu'nun yanı sıra Moldova Tarım, Bölgesel Kalkınma ve Çevre Bakanı İon Perju, Kişinev Belediye Başkanı İon Ceban ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, 40'ı söğüt, 80'i kül ağacı fidanı olmak üzere toplam 120 fidan dikildi.

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