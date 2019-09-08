2020 Avrupa Elemeleri H Grubu maçında Andorra'yı 1-0 mağlup eden A Mili Takımının sıradaki rakibi Moldova... Peki, Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Andorra engeli aşıldı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Andorra'yı Vodafone Park'ta 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Moldova. İşte, Moldova Türkiye maçının tüm detayları!

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H Grubu fikstürü

Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Moldova ile Türkiye 10 Eylül Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'de yer alan Zimbru Stadı'nda karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Moldova Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Moldova Türkiye maçının hakemi kim?

Moldova ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulübü Celta Vigo ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek Okay, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü.