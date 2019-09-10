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Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri...

10 Eylül 2019 Salı 17:22
Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri...

EURO 20 Elemeleri H Grubu maçında bu akşam Türkiye deplasmanda Moldova'nın rakibi olacak. Andorra'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takım deplasmandan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler Moldova Türkiye maçının muhtemel 11'lerini merak etmeye başladı. İşte, Moldova Türkiye maçının detayları...

İşte, Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri

Moldova'nın muhtemel 11'i

Coselev

Reabcuik

Armas

Carp

Graur

Ionia

Cebotaru

Ginsari

Suvorov

Mudrac

Cemirtan 

Türkiye'nin muhtemel 11'i

Mert

Zeki

Merih

Çağlar

Umut

Emre

İrfan

Hakan

Yusuf

Güven

Cenk

Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Moldova ile Türkiye 10 Eylül Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'de yer alan Zimbru Stadı'nda karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Moldova Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Moldova Türkiye maçının hakemi kim?

Moldova ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:22
  1. Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Moldova Türkiye maçının hakemi kim?
  3. Moldova
  4. A Milli Futbol takımı
  5. EURO 2020
  6. Avrupa Futbol Şampiyonası
  7. Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri

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