Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri...10 Eylül 2019 Salı 17:22
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri...
EURO 20 Elemeleri H Grubu maçında bu akşam Türkiye deplasmanda Moldova'nın rakibi olacak. Andorra'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takım deplasmandan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler Moldova Türkiye maçının muhtemel 11'lerini merak etmeye başladı. İşte, Moldova Türkiye maçının detayları...
İşte, Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri
Moldova'nın muhtemel 11'i
Coselev
Reabcuik
Armas
Carp
Graur
Ionia
Cebotaru
Ginsari
Suvorov
Mudrac
Cemirtan
Türkiye'nin muhtemel 11'i
Mert
Zeki
Merih
Çağlar
Umut
Emre
İrfan
Hakan
Yusuf
Güven
Cenk
Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Moldova ile Türkiye 10 Eylül Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'de yer alan Zimbru Stadı'nda karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Moldova Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Moldova Türkiye maçının hakemi kim?
Moldova ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
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