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Aktüel Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: "Salgın ve ekonomik kriz döneminde kaosa ihtiyacımız yok"
Aktüel

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: "Salgın ve ekonomik kriz döneminde kaosa ihtiyacımız yok"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:49:07 -
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: "Salgın ve ekonomik kriz döneminde kaosa ihtiyacımız yok"

KİŞİNEV (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizin yaşandığı dönemde "kaosa" ihtiyacı olmadığını belirtti.

Dodon, cumhurbaşkanı seçimi için başkent Kişinev'de bulunan Buiucani Bölgesel Tıp Derneğindeki sandıkta eşi Galina Dodon ile oyunu kullandı.

Oylama sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Dodon, vatandaşların ülkede istikrardan yana olduğuna dikkati çekti.

Dodon, "Moldova'da yaşayan tüm milletler arasında dostluk, barış, istikrar ve yabancı ortaklarımızla dengeli ilişkilerin olması için oyumu verdim. Salgının ve ekonomik krizin yaşandığı dönemde kaosa ihtiyacımız yok. Siyasi krize de ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde Kovid-19 salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Dodon, vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu.

- "Moldova'nın yolsuzluktan temizlenmesi gerekiyor"

Dodon'un seçimdeki rakiplerinden Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, ülkenin yolsuzluktan temizlenmesi gerektiğini belirtti.

"Düzen, refah ve insanlar için çalışacak ve onlara yardımcı olacak devlet için oyumu kullandım." diyen Sandu, vatandaşların oylarının korunması gerektiğini vurguladı.

Sandu, "Vatandaşları uyanık olmaya ve seçimlerdeki ihlalleri bildirmeye çağırıyoruz. Oy vermek ve oyları korumak önemlidir." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı koltuğuna 8 aday talip

Moldova'daki cumhurbaşkanı seçiminde 8 aday yarışıyor.

Aday listesinde mevcut Cumhurbaşkanı Dodon’nun yanı sıra Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nestase, Moldova Liberal Demokratik Partili Tudor Deliu, Ulusal Birlik Partili (PUN) Oktavian Tsıku, "Bizim" Parti lideri Renato Usatii, "Şor" Partili Violeta İvanov ve birkaç siyasi partiden oluşan "Birleşme" (Unirea) Bloku adayı Dorin Chirtoaca'nın isimleri yer alıyor.

Seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan ve Rus yanlısı tutumuyla bilinen 45 yaşındaki Dodon, 2016’da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu’ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

Batı yanlısı 48 yaşındaki Sandu ise bu seçimlerde Dodon’dan rövanşı almaya çalışacak.

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