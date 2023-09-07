Molde'yi yıkan futbolcu Pendikspor'a imzayı attı
Galatasaray, Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a transfer olduğunu resmi olarak açıkladı.
Son şampiyon Galatasaray, yıldız futbolcusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.
3 milyon euro bonservis
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul ekibi Pendikspor'un transferi için Galatasary'a 3 milyon euro ödeyecek.
İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."