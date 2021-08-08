UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rönvaş maç 12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Molde-Trabzonspor karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Adam Farkas yönetecek. Farkas’ın yardımcılıklarını Balázs Szert ve Balázs Szalaiyapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ferenc Karakógörevlendirildi. Peki Molde hangi ülkenin takımı? Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler?

Molde nerenin takımı?

Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübü. Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır. Yedi kez 2. sırada bitirdği Norveç Ligi'nde 2011, 2012 ve 2014 yıllarında, üç kez finalde kaybettiği Norgesmesterskapet'te de 1994, 2005, 2013 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar yaşamıştır. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sadece 1999-2000 sezonunda mücadele etmiştir. Real Madrid, Porto ve Olympiakos ile eşleştiği grupta tek galibiyetlerini evinde 3-2 yendiği Olympiakos karşısında alabilmiştir.

Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2015-16 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Pyunik karşısında 5-0'lık skorla alan Norveç ekibinin en farklı mağlubiyeti ise 1975-76 sezonu UEFA Kupası 1. Turu'nda İsveç ekibi Östers IF karşısındaki 6-0'lık skordur. Molde FK formasıyla ilk Avrupa maçına 14 Eylül 1995 tarihinde çıkmış ve 62 maçta oynamıştır.

Molde oyuncuları

Molde güncel oyuncu kadrosu:

Andreas Linde

Martin Bjørnbak

Vegard Forren

Stian Rode Gregersen

Magnus Wolff Eikrem (kaptan)

Fredrik Sjølstad

Mattias Moström

Leke James

Martin Ellingsen

Álex Craninx

Erling Knudtzon

Tobias Christensen

Fredrik Aursnes

Kristoffer Haraldseid

Eirik Hestad

Henry Wingo

Tobias Svendsen

Eirik Ulland Andersen

Martin Ove Roseth

Mathias Eriksen Ranmark

Daniel Chima Chukwu

Kristoffer Haugen

Mathis Bolly

Simen Hagbø

Emil Breivik

Jakob Nyland Ørsahl

Oliver Petersen

Ohi Omoijuanfo

Molde Başkanı: Øystein Neerland

Molde Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjær

Molde başarıları

Eliteserien: 4

2011, 2012, 2014, 2019

Norgesmesterskapet: 4

1994, 2005, 2013, 2014