Molde hangi ülkenin takımı? Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler?
Molde hangi ülkenin takımı? Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Molde FK ile karşı karşıya gelecek. Molde-Trabzonspor rövanş maçı hakemi Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Adam Farkas. Peki Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rönvaş maç 12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Molde-Trabzonspor karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Adam Farkas yönetecek. Farkas’ın yardımcılıklarını Balázs Szert ve Balázs Szalaiyapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ferenc Karakógörevlendirildi. Peki Molde hangi ülkenin takımı? Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler?
Molde nerenin takımı?
Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübü. Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır. Yedi kez 2. sırada bitirdği Norveç Ligi'nde 2011, 2012 ve 2014 yıllarında, üç kez finalde kaybettiği Norgesmesterskapet'te de 1994, 2005, 2013 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar yaşamıştır. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sadece 1999-2000 sezonunda mücadele etmiştir. Real Madrid, Porto ve Olympiakos ile eşleştiği grupta tek galibiyetlerini evinde 3-2 yendiği Olympiakos karşısında alabilmiştir.
Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2015-16 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Pyunik karşısında 5-0'lık skorla alan Norveç ekibinin en farklı mağlubiyeti ise 1975-76 sezonu UEFA Kupası 1. Turu'nda İsveç ekibi Östers IF karşısındaki 6-0'lık skordur. Molde FK formasıyla ilk Avrupa maçına 14 Eylül 1995 tarihinde çıkmış ve 62 maçta oynamıştır.
Molde oyuncuları
Molde güncel oyuncu kadrosu:
Andreas Linde
Martin Bjørnbak
Vegard Forren
Stian Rode Gregersen
Magnus Wolff Eikrem (kaptan)
Fredrik Sjølstad
Mattias Moström
Leke James
Martin Ellingsen
Álex Craninx
Erling Knudtzon
Tobias Christensen
Fredrik Aursnes
Kristoffer Haraldseid
Eirik Hestad
Henry Wingo
Tobias Svendsen
Eirik Ulland Andersen
Martin Ove Roseth
Mathias Eriksen Ranmark
Daniel Chima Chukwu
Kristoffer Haugen
Mathis Bolly
Simen Hagbø
Emil Breivik
Jakob Nyland Ørsahl
Oliver Petersen
Ohi Omoijuanfo
Molde Başkanı: Øystein Neerland
Molde Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjær
Molde başarıları
Eliteserien: 4
2011, 2012, 2014, 2019
Norgesmesterskapet: 4
1994, 2005, 2013, 2014