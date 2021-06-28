Mohammed Alsaloussi kimdir? Mohammed Alsaloussi kaç yaşında? Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor?

Mohammed Alsaloussi’nin doladırıcı olduğu mısırlı bir gazeteci tarafından iddia edilmişti. Mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan ve yaşadığı gayri meşru ilişkiler nedeniyle vatandaşlar tarafından eleştirilen Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra geçen hafta, bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.

Mohammed Alsaloussi kimdir?

Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.Uzun süredir yeni bir ilişki yaşamayan ünlü isim ara ara farklı ünlü isimlerle adı anılıyordu. Uzun süre sakladığı sevgilisi Mohammed Al Saloussi hakkında konuşan Şeyma Subaşı, evlenmeyi düşündüklerini de söylemişti.

ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.

Mohammed Al Saloussi mal varlığı ne kadar?

Muhammed Al Saloussi'nin mal varlığı merak ediliyor. Muhammed Al Saloussi'nin mal varlığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamadığı gibi hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi de bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.