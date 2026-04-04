Tüm Türkiye nefesini tuttu! Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Galatasaray karşıya karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 26 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 64 puanla maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde etti ve averajla 3. sırada yer aldı.

İŞTE İLK 11'LER:

Trazonspor XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Nwaekeme, Augusto, Onuachu

Galatasaray XI: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon 3. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı.

UĞURCAN ÇAKIR ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımına karşı ilk kez Trabzon'da maça çıkacak.

Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis karşılığında transfer edilen Uğurcan, Trabzon'da eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Tecrübeli kaleci, bordo-mavili formayı giydiği süreçte birer Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Uğurcan, bu sezon İstanbul'da 0-0 biten lig maçında ve 4-1 kazanılan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor'a karşı forma giydi.

OKAN BURUK'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı mağlup olmadı.

Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 7 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken, 22 kez ağları sarstı ve 6 gol yedi.