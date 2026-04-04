  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar! Suriye'de halk sokaklara indi
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gündem

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarihli 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tutuklanmıştı.

Gündem

Gündem

Siyaset

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Can

Seçilmesi bile tuhaf adam belediyeyi aile şirketinde çevirdi

Yılmaz özen

YAZIKLAR OLSUN...BU CHP ZİHNİYETİ NASIL YÜZDE 30 OY TOPLAR...TÜRKİYEDE...HELE BURSA GİBİ DİNDAR BIR İLİMİZDE...İNANILMAZ YANI...BUNLAR SADECE CHP ZİHNİYETİ TASIR..YALAN DOLAN TALAN..HIRSIZLIK ZİNA FUHUŞA TEŞVİK...GAVURDAN DAHA GAVURDUR...KATRANI KAYNATSAN OLMAZ ŞEKER CİNSİNİ SEVMEDİĞİM CİNSİNE ÇEKER...CHP KEMALİST ZİHNİYETİ EŞİTTİR İSLAM KURAN EZAN ALLAH DÜŞMANI DEMEKTİR...ELLERINE FIRSAT GEÇSE MAAZALLAH TÜM CAMİLERI MEYHANE BAR PAVYON UMUMHANE YAPARLAR AYNEN YÜZ YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23