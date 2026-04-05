İstanbul'da yoğun sis
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresinde görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Sürücüler için her ne kadar tehlikeli olsa da ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresinde görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Sürücüler için her ne kadar tehlikeli olsa da ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Şehrin simgelerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), sis bulutları arasında adeta kayboldu.
İstanbul genelinde etkili olan sis, yüksek kesimlerde daha yoğun hissedildi. Ortaya çıkan manzara ise görsel şölen oluşturdu.
Sis tabakasıyla kaplanan FSM Köprüsü ve çevresi havadan görüntülendi.
