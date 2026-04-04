Trump'tan açık açık tehdit etti: Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşmaya yanaşarak Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği sürenin daraldığını bildirerek "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a anlaşma yapmak için verdiği sürenin daraldığına işaret etti.

Trump, "İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu süre içinde Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin trafiğine yeniden açması gereğini vurgulayan Trump, "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı. Şükürler olsun Tanrı'ya!" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, 27 Mart'ta ABD medyasına yaptığı açıklamada, İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin, İran’ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını belirtmişti.