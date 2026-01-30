  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray’da sürpriz ayrılıklar mı geliyor? Rıdvan Dilmen’den bomba iddia Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti Açık açık ilan etti: Tümer Metin’den tartışma oluşturan sözler: '3 maç sonra küfür ederler' Yok artık daha neler: Gol atamayan forvet 55 milyon euro! Abraham 21'e gitti Yerli gen tedavisi araştırma ürünü için start veridi Sodanın hem faydası hem zararı çıktı! Oytun Erbaş'tan 'soda' açıklaması! Flaş açıklama Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...
Doğa
10
Yeniakit Publisher
Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti
IHA Giriş Tarihi:

Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Van’ın ve bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Muradiye Şelalesi, etkili olan soğuk hava nedeniyle büyük bir bölümü donarak adeta beyaz gelinliğini giydi.

#1
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte şelaleden akan sular buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

#2
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Kış mevsiminin tüm ihtişamıyla kendini gösterdiği Muradiye Şelalesi, buz sarkıtları ve karla kaplı çevresiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Ziyaretçiler, şelalenin donmuş hali karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı.

#4
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Van’ın doğa harikası Muradiye Şelalesi, dondurucu soğukların ardından adeta bir masal diyarına dönüştü.

#5
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte şelale buz tutarken, çevresini saran kar örtüsüyle ortaya çıkan manzara 'beyaz gelinlik' yakıştırmasını bir kez daha haklı çıkardı.

#6
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Her mevsim binlerce turisti ağırlayan Muradiye Şelalesi, kış mevsiminin gelişiyle birlikte büyüleyici bir görünüme büründü.

#7
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Bölgede etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaklaşık 20 metre yükseklikten akan suları kısmen dondurarak dev buz sarkıtları oluşturdu.

#8
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Yazın coşkulu akışıyla bilinen şelale, kışın sessiz ve asil bir güzelliğe bürünüyor. Görüntüleri kaydeden doğa fotoğrafçısı Recep Dağ, dron ile şelale üzerinde alçak ve yüksek irtifada gezdirerek manzarayı farklı açılardan kaydetti.

#9
Foto - Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti

Kristalize olan su zerreleri ve çevredeki ağaçların üzerini kaplayan beyaz örtü, şelaleyi adeta bir doğa sanatına dönüştürdü. Ortaya çıkan bu eşsiz manzara, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir durak noktası haline geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.
Gündem

AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.

Avrupa Parlamentosu, TÜRKİYE düşmanlığıyla gözü dönmüş müptezellerin suratına inen tarihi bir ayara sahne oldu. AFD Milletvekili Tomasz Froe..
Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu
Gündem

Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İsmail Hünerlice hocanın Suriye’deki teröristler için yürüyenlere tepki göstermesi ve teröristl..
Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"
Gündem

Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"

İran’da fitne ateşinin camilere sıçraması üzerine Lahican Cuma İmamı Hüccet’ül-İslam Süleymani, eşine az rastlanır bir protestoya imza attı...
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"
Dünya

Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23