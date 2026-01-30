Galatasaray’da sürpriz ayrılıklar mı geliyor? Rıdvan Dilmen’den bomba iddia

"Barış Alper Yılmaz'ın bir problemi var. İyi bir özelliği vardı ve ne olduysa bundan vazgeçti. Okan Buruk'un da bunu görmesi lazım; Barış Alper Yılmaz'ın kanat forvet oyuncusu koşularında geriye gidiş var. Eskiden sağ bek ile sağ stoper arasında müthiş topsuz koşular yapıyordu. Şimdi kuvvetiyle gitmeye çalışıyor. Ligimizde bunu yapabilirsin ama Avrupa'da buna asla müsaade etmezler, gelip seni yakalarlar." ifadelerini kullandı.