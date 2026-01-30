Galatasaray’da sürpriz ayrılıklar mı geliyor? Rıdvan Dilmen’den bomba iddia
Galatasaray’da kadro yapılanmasının, transfer döneminin son günlerinde şekillenmesi bekleniyor.
Galatasaray'da transferin son günlerden önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim, transferler konusunda kararlarını alırken sürpriz ayrılıkların yaşanma ihtimali de bulunuyor.
Sports Digitale Youtube kanalında Rıdvan Dilmen, Manchester City - Galatasaray maçı sonrası yorumlarda bulundu.
Galatasaray'da ciddi bir sirkülasyon olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın hemen kadroya yazabileceği ve oynatabileceği en az 2 ismi transfer edeceğini ve 'Aaa Galatasaray şunu mu sattı?' diyeceğimiz birkaç oyuncuyu da satacağını düşünüyorum.
"Barış Alper Yılmaz'ın bir problemi var. İyi bir özelliği vardı ve ne olduysa bundan vazgeçti. Okan Buruk'un da bunu görmesi lazım; Barış Alper Yılmaz'ın kanat forvet oyuncusu koşularında geriye gidiş var. Eskiden sağ bek ile sağ stoper arasında müthiş topsuz koşular yapıyordu. Şimdi kuvvetiyle gitmeye çalışıyor. Ligimizde bunu yapabilirsin ama Avrupa'da buna asla müsaade etmezler, gelip seni yakalarlar." ifadelerini kullandı.
