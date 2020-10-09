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Aktüel Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan Erzurum'da Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
Aktüel

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan Erzurum'da Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:37:29 -
Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan Erzurum'da Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

ERZURUM (AA) - Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ravdan, Çomaklı'yı makamında ziyaretinde iki ülke ilişkilerinde son 20 yılda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Ravdan, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin etkili olduğunu ifade ederek, "Uluslararası alanda Türkiye gibi hızlı gelişen büyük bir ülkenin Moğolistan gibi hızlı gelişen küçük bir ülke ile iş birliği yapması oldukça etkili. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri sayesinde son 20 yılda 2 binin üzerinde Moğolistanlı öğrenci Türkiye'de eğitim görüp ülkesine dönerek devlet kademelerinde çalışmaya başladı." diye konuştu.

Çomaklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini anlattı.

Uluslararası öğrenci açısından zengin bir üniversite olduklarını aktaran Çomaklı şunları kaydetti:

"Uluslararası platformda daha etkin olabilmek adına yabancı dilin ve yabancı dilde eğitimin öneminin farkındayız. Alanında öncü birçok üniversite ve kurumlarla iş birliği yaparak üniversiteler arasında akademisyen ve öğrenci değişim programlarını etkin şekilde kullanıyoruz. Bu doğrultuda ziyaretiyle aradaki iletişimin bağının gelişmesine katkı sunan ve benzer görüşmelerin yapılmasına vesile olan Büyükelçi Ravdan'a çalışmalarında başarılar diliyorum."

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