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Mogherini ve Eşref Gani arasında görüşme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Kabil'de bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:59
Mogherini ve Eşref Gani arasında görüşme

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

İkili başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mogherini, AB'nin, Afganistan'da kalıcı barışın tesis edilmesi ve yönetimin güçlendirilmesi için atılacak adımları desteklediğini söyledi.

Afganistan'ın şu an hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Mogherini, ülkeye barışın gelmesi için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

"Barışın tesis edilmesine destek vermeliler"

Mogherini, ''Afganlar kendi geleceklerini inşa etmek için barışın tesis edilmesine destek vermeli.'' dedi.

Afganistan'ın yıllardır savaşla boğuştuğunu anımsatan Mogherini, Taliban ile Afgan hükümeti arasında ateşkesin sağlanması için kapsayıcı bir heyetin oluşturulmasının önemine değindi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de ülkesine şu an barışın gelmesi için büyük fırsatlar oluşturulduğunu kaydetti.

Savaş ve tehdit döneminin artık bittiğini vurgulayan Gani, her şeyin müzakere yoluyla çözülebileceğinin altını çizdi.

Gani, Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaşın sonlandırılması için hep birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:59
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  3. Afganistan
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