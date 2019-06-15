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Mogan Gölü'nde kadın cesedi paniği! 4 gün arayla...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde 4 gün önce bulunan liseli kızın cesedinden sonra şimdi de, 37 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:11
Mogan Gölü'nde kadın cesedi paniği! 4 gün arayla...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, cesedi bulunan Melek A.'nın (37) eve, "Benim için üzülmeyin Gölbaşı, özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde, kadın cesedi bulundu. Haber verilmesiyle gelen polis ekibi, cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Melek A.'ya ait olduğu belirlendi. Melek A.'nın Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturduğu, 17 yıllık evli ve çocuklarının olduğu saptandı. Bunalımda olduğu iddia edilen Melek A.'nın eşinin bu yüzden çocuklarını annesinin yanına bıraktığı belirtildi. Olay günü eşine ulaşamayınca eve giden Adem A.'nın, eşine ait telefon ve bir kağıda yazdığı notu buldu. Notu okuduktan sonra karakola giden Adem A., burada eşinin cesedinin bulunduğunu öğrendi. Melek A.'nın notta, "Benim için üzülmeyin Gölbaşı, özür dilerim" diye yazdığı öğrenildi.

4 gün önce liseli kızın cesedi bulundu

Öte yandan, Melek A.'nın cesedinin bulunduğu gölde 4 gün önce de lise öğrencisi Adalet Ş.'nin (14) cansız bedeni bulunmuştu. Melek A.'nın cesedinin, Adalet Ş.’nin cesedinin bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:11
  1. Ankara
  2. Gölbaşı ilçesi
  3. Mogan Gölü
  4. Kadın cesedi
  5. korkunç olay

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