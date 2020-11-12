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Aktüel Mogadişu'da Belediye Başkanının konvoyuna bombalı saldırı: 2 ölü
Aktüel

Mogadişu'da Belediye Başkanının konvoyuna bombalı saldırı: 2 ölü

Saldırıda, Hodan Belediye Başkanı Abdihakin Dhagajuun yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:52:31 -
Mogadişu'da Belediye Başkanının konvoyuna bombalı saldırı: 2 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin başkenti Mogadişu’da Belediye Başkanını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Hodan İlçesi Belediye Başkanı Abdihakin Dhagajuun'un konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda Başkanın 2 koruması hayatını kaybetti, Belediye Başkanı Dhagajuun yaralandı.

Belediye Başkanının sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Patlamadan sonra bölgeye gelen güvenlik güçleri, olay yerine çıkan tüm yolları trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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