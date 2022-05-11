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Ekonomi MODOKO: Fabrikalarımızda çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyoruz!
Ekonomi

MODOKO: Fabrikalarımızda çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyoruz!

Bloomberg canlı yayınında konuşan MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, "Fabrikalarımızda çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 22:45:00 - 2022-05-11 22:56:05

 Yeniakit.com.tr 

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, Bloomberg canlı yayınında konuştu.

Kriz çığırtkanları buna ne diyecek?

"İstihdamı, personeli, yabancı işçiyi konuşuyoruz.. Artık bizler ne yazık ki ağır işlerde çalışmak istemiyoruz." diyen Çalışkan, "Fabrikalarımızda çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da "Maalesef Türkiye’de iş beğenmeme gibi bir durum var." demişti.

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