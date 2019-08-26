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Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8. kez buluşuyor

Modifiyeli, spor ve klasik otomobiller, 1 Eylül Günü Kütahya’da bir araya geliyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8. kez buluşuyor

Modifiyeli, spor ve klasik otomobiller, 1 Eylül Günü Kütahya’da bir araya geliyor.


Kütahya Belediyesinin katkılarıyla Radyo Enerji ve Efsane Organizasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Kütahya Modifiye Otomobil ve Modifiye Etkinliği, 1 Eylül’detarihinde 8. kez Kütahya Fuar Alanı’nda yapılacak. 45 ilden gelecek özel tasarımlı otomobil ve motorsikletler fuar alanında araçlarını sergileyecek.


Etkinliğin Organizetörü Efsane Organizasyon yetkililerinden Hüseyin Savran, ”Öncelikle Belediye Başkanımız Alim Işık’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Bizim amacımızhalkımız arasında modifiye araç dendiğinde farklı bir algı var biz bu algıyı kırmak istiyoruzgeçen senelerde bunu başardığımıza inanıyoruz. Bu sene 8. etkinliğimizi düzenliyoruz Türkiye’de bu işi bu kadar uzun soluklu yapan başka bir il yok. Modifiyeli araç dendiğin bu araçların sahipleri tamamen saygın ve bir o kadarda kaliteli insanlar araçlarına değer verip araçlarını baştan aşağıya yeniliyorlar. Örneğin ses sistemini değiştiriyorlar,kaporta aksamını yeniliyorlar ve bildiğimiz normal bir araç yerini çok güzel ve özel bir araç halini alıyor.Bu araçların bir çoğu zaten trafiğe çıkmıyor etkinlikten etkinliğe tırlarla taşınıyor ve araçlar görücüye çıkıyor büyük paralar ödenerek yapılan bu modifiyeli araçları amacımız Kütahya halkına tanıtmak. Ülkemizin yaklaşık 45 ilinden gelecek modifiyeli ve spor araçları fuar alanında vatandaşlarımızın beğenisine 8. Kez sunacağız. Böylesi etkinlikler büyük şehirlerde büyük ilgi görüyor ve yapılan şehirlere ekonomik getirisi çok yüksek oluyor. 45 ilden gelecek araç ile otellerimiz ve esnafımıza katkımız olacak, ayrıca etkinliğimize sponsor olan firmalarımıza ayrıca teşekkür ederim. 1 Eylül tarihinde yapacağımız etkinliğimize Tüm Kütahya halkı davetlidir" diye konuştu.(EFE-)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
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