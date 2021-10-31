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Dünya Modi'den Papa Francis'e davet
Dünya

Modi'den Papa Francis'e davet

Roma'da Papa ile bir araya gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan davetini Katoliklerin ruhani liderine iletti. Modi, "Çok sıcak bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:00:00 -
Modi'den Papa Francis'e davet

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Modi, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile görüştü.

Modi ve Papa'dan görüşme

Hint lider, görüşme sırasında Francis’e ülkesine ziyarette bulunması için davet iletti.

"Çok sıcak bir görüşme yaptık"

Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Papa Francis ile çok sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Çeşitli konuları tartışma fırsatım oldu ve onu Hindistan'a davet ettim." ifadesini kullandı.

Hindistan, en son 1999’da Papa II. John Paul’ün ziyaretine ev sahipliği yapmıştı.

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