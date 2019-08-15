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Modi'den bağımsızlık gününde Keşmir savunması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerine yönelik yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
Modi'den bağımsızlık gününde Keşmir savunması

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin bağımsızlık gününde hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını savundu.

Modi, Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 72. yıl dönümünün kutlandığı bağımsızlık gününde Yeni Delhi'nin tarihi Mughal-era Red Fort bölgesinden halka seslendi.

Hindistan Başbakanı, Anayasa'nın 370'inci maddesi ile Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerini söyleyen yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti.

Narendra Modi, "Cammu, Keşmir ve Ladakh'daki eski düzenleme, yolsuzluğu, nepotizmi teşvik ediyordu. Öte yandan kadınlar, çocuklar, Dalitler, kabilelerin haklarına gelince adil değildi." yorumunu yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunuyor.

Uluslararası basın kuruluşları ise bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. Narendra Modi

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