  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Modern pentatlonda on-line düzenlenen yarışma tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:47:37 -
Modern pentatlonda on-line düzenlenen yarışma tamamlandı

ANKARA (AA) - Modern pentatlonda 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çevrim içi düzenlenen yarış tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) On-line Grand Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlendiği yarışın sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, 15 yaş altı kadınlar kategorisinde Neva Naz Güvenç, erkekler kategorisinde Aybars Aksakal, 22 yaş altı kadınlar kategorisinde Melis Altın, erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu, 40 yaş altı kadınlar kategorisinde İpek Akşin, erkekler kategorisinde Arda Selçuk ve master erkekler kategorisinde ise Kaan Altın'ın birincilik elde ederek UIPM Grand Finali'nde Türkiye adına yarışacakları belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı