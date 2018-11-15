'Modern' denilen 'yaşam' çocukların kalbini vurur oldu

Dünya genelinde ölümlerin yaklaşık yarısı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Doğumdan kalp hastalıkları bir yana, kalp damar hastalıklarında risk unsurları erken çocukluk döneminde gelişmeye başlamakta.

İleri yaşlarda ortaya çıkabilecek kalp ve damar hastalıklarını önlemek için çocukluk çağından itibaren korunmak gerekiyor. Bu da çocuğun günlük hayat şeklinin değiştirilmesi ile mümkün olabilir. Nasıl mesela?

Fast-food yiyecekler

Çocukların gerek büyükşehirlerin hızlı temposuna ayak uydurmaya çalışmaları, gerekse hazır gıdaların lezzet artırıcı soslarıyla cazibesine karşı koyamamaları fast-food yemek kültürüyle iç içe olmalarına sebep oluyor. Bu lezzetli ama yağlı ve kızartma yiyecekler de kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Gün içerisinde gerekli protein, sebze, meyve ve tahıl grubundan yeterince beslenmek çok önemli.

Düzensiz beslenme

Modern şehir hayatının bir sonucu olarak çocuklar düzenli beslenme alışkanlığından hızla uzaklaşıyor. Çoğunlukla her sabah düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı olmadığı gibi, öğle yemeğini de sebze yerine abur cubur diye tabir edilen gıdalarla geçiştirmeyi tercih edebiliyor. Oysa sağlıklı ve dengeli beslenme kalp sağlığında kritik önem taşırken, öğün atlamaktan da kaçınılması gerekiyor.

Hareketsizlik

Çocukların fiziksel aktiviteleri gün geçtikçe azalıyor. Büyükşe-hirlerde çocukların ev ve okul arasında dahi yürümemesi, çoğunlukla okullarına servis ile gidip gelmesi, en basiti merdiven çıkmak yerine asansöre ve yürüyen merdivene binmeleri kalp ve damar sağlığı açısından hareketsizlik ciddi bir risk unsuru oluşturuyor.

Sokak bile kalmadı

Geçmişte çocukların başlıca oyunları arasında açık hava oyunları geliyordu. Seksek, yakalamaca, köşe kapmaca, saklambaç derken çocuklar hareket halindeydi. Betonlaşmış, yoğun trafikli yerleşim yerlerinde artık sokak oyunları neredeyse kalmadı.

Şeker, cips ve gazlı içecekler

Çocukların gün içerisinde dinlenirken ve ders çalışırken tükettiği besinlere de dikkat etmesi gerekiyor. Şeker içeriği yüksek besinlerden, cips ve gazlı içeceklerden uzak durulması şart. Bu tür yiyecek ve içecekler, çocuk yaştan itibaren kalp ve damar sağlığını ciddi ölçüde tehlikeye sokuyor.

Aşırı kilo

Çocuk sağlığının en önemli sorunlardan biri de aşırı kilo. Son yıllarda çocukların gerek hareketten giderek uzak kalmaları, gerekse sağlıksız beslenme alışkanlıkları obeziteye davetiye çıkarıyor. Çocuklarda obezite modern çağın salgını olarak karşımıza çıkarken, aşırı kilo kalp ve damar sağlığını da vuruyor.

Kaygılar, gerginlikler

Çocuklar; bir yandan sınav kaygısı, bir yandan sosyal ilişkilerinde yaşadıkları sıkıntılar, bir yandan aile ilgisizliği, bir yandan erken ergenlik derken kendilerini sancılı, bunalmış ve yoğun stres altında hissedebiliyorlar. Günümüzde depresyona girme yaşı çocukluk çağına inerken bu da kalp hastalığına davetiye çıkarıyor.

Bilgisayar ve tablet

Teknolojideki hızlı gelişmeyle çocukların bilgisayar oyunlarına, akıllı telefonlara ve tablete yönelimleri hızla artıyor. Uzun süreli televizyon seyretme ve bilgisayar başında geçirilen sürede aşırıya kaçılması, kalbi olumsuz etkiliyor. Ebeveynler çocuklarına küçük yaştan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmalı.

BELİRTİLERİ NELER?

Kalp hastalığı belirtileri, çocukta ve erişkinlerde farklılıklar göstermektedir. Erişkinlerde daha çok karşımıza göğüs ağrısı şikayetiyle çıkılırken, çocuklarda ise nefes darlığı, dudak, dil ve tırnak diplerinde morarma, kilo alamama, gelişmeme ve nadiren ağrı şikayeti olmaktadır. Çocuğunuz doğduğunda en basit olarak morarma oluyorsa, sık nefes alıyorsa, aklımıza ilk gelen kalp hastası olma ihtimalidir.

Çocuğumuz sık enfeksiyon geçiriyorsa, gelişmiyorsa, kilo almıyorsa ve halsizlik varsa geniz etinden sonra kalp hastalığından şüphelenmek gerekir.

Bazen çocuğun göğsüne elimizi koyduğumuzda, elimize sürtünme sesi geliyor gibi hissederiz. Bazen de hiçbir şikayet olmamasına rağmen kalbinde basit delikler (ASD: Atrial Septal Defect) olabilir. Bilemeyiz. Bunar yaş ilerledikçe genelde 20. yıldan sonra belirti vermeye başlar.

ANNE KARNINDAYKEN BİLE TESPİT MÜMKÜN!

Kalpteki her delik hastalık anlamına gelmez. Normalde 3 mm’nin altında kulakçık seviyesinde delik olabilir. Bu delik, doğumdan önce anne karnındayken dolaşımı sağlar.

Doğduktan sonra kapanması gerekirken bazen kapanmayabilir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, hastanedeki imkanların artması ve artık hastaların daha rahat muayene olmasıyla erişkin seviyesine gelmeden kalp muayenesinde bu tür problemlere rahatlıkla teşhis konulmaktadır. Hatta anne karnındayken bile gebeliğin 16-20. haftaları arasında bebeğin kalbinin incelenmesi ve varsa bir önemli kalp hastalığının teşhisini koymak mümkündür.

BOĞAZ ENFEKSİYONUNA DİKKAT EDİLMELİ

Çocuklarda sık görülen boğaz enfeksiyonu (streptkok), ileri yıllarda kalp kapakçıklarını da tutarak, enfekte ederek kalp hastalığına yol açabilir.

Özellikle ülkemizde bu önemli bir sorundur.

Biz bademcik enfeksiyonu diye düşünüp önemsemeyebiliriz. İleri yıllarda oluşturacağı riskler düşünülünce ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Gerekli tedavisini mutlaka yaptırmalısınız.