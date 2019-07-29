Modern binaya taşınan liseyi kapanmış gibi gösterdiler! Azgın azınlıktan İHL düşmanlığı

Seçim sürecinde dini değerlerle barışık bir görüntü çizen CHP zihniyeti özüne döndü. Bağcılarda açılan Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi seküler yobazların hazımsızlığına maruz kaldı. Dr. Naci Kemal Ekşi Anadolu Lisesi’nin, yeni yapılan ve son teknolojiyle donatılan başka bir okula nakli sonucu açılan İmam Hatip Lisesi’ne ateş püsküren azgın azınlık yalan ve iftiralarla saldırdı. Bağcılar halkının yoğun isteği sonrası açılması kararlaştırılan İmam Hatip Lisesi’ne ‘ihtiyaç yok’ diye saldıran vesayet odaklarına en büyük destek ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi.

Hep aynı yalan

Bağcılar’da halkın yoğun talebi dikkate alınarak açılan Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi din düşmanlarının saldırısına uğruyor. Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin yeni binasına taşınmasına karşı çıkıyorlarmış görüntüsü verip İmam-Hatip Lisesi aleyhine gösteri yapıyorlar. İmam-Hatip düşmanları okul önünde toplanıp “Boyun eğme, bilimsel laik eğitim istiyoruz, okuluma dokunma” gibi provokatif içerikli pankartlarla eylem yapıyorlar.

Kaftancıoğlu da çarpıtıyor

Sözcü gazetesi ve Oda TV’nin başını çektiği medya, İHL’yi gündemde tutup provokatif yayınlar yapıyorlar. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İmam-Hatip düşmanlarına destek veriyor. Twitter hesabından tahrik edici açıklama yapan Kaftancıoğlu; “Bağcılar’ın en iyi ve başarılı okulu Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi zorla İmam-Hatip Lisesine dönüştürülüyor. Takipçisiyiz, izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zehirli dillerinde hep aynı yalan

CHP zihniyeti, genlerinde var olan İslam düşmanlığından ve vesayetçi yönetim anlayışından bir türlü vazgeçmek bilmiyor. Bağcılar kamuoyunun yoğun talebi dikkate alınarak açılan Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi din düşmanlarının hışmına uğruyor. Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi ismiyle hizmet veren okulun son teknolojiyle donatılan başka bir yere nakledilmesi sonucu açılan okul, malum zihniyet tarafından adeta yerle bir edilmek isteniyor. Okulun Kemal Ekşi tarafından yapıldığı iddiasıyla saldıran İmam Hatip düşmanları göz göre göre yalan söylüyor. Ekşi’nin başkanı olduğu vakıf tarafından yaptırılan okulun, Ekşi eliyle bizzat yaptırıldığı iddiasında bulunan seküler yobazlar, halkı da aldatmaya çalışıyor.

Provokasyona davetiye

Okul önünde toplanan İmam Hatip Düşmanları, ‘boyun eğme’, ‘bilimsel laik eğitim istiyoruz’ ‘okuluma dokunma’ gibi provokatif içerikli pankartlarla eylem yapıyor. Seküler yobazlara ise en büyük destek Birgün, Evrensel, Sol Haber, Oda TV ve Sözcü gibi yayın organlarından geliyor. Öte yandan; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, İmam Hatip düşmanlarına destek veriyor. Twitter hesabından bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Bağcıların en iyi ve başarılı okulu Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi; okulu bağışlayan sayın Naci Ekşi’ye, öğrencilere, öğretmenlere, mezunlara, velilere ve ihtiyaç duyulmamasına rağmen zorla imam hatip lisesine dönüştürülüyor. Takipçisiyiz, izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.