0553 313 94 23

"Model Uydu Yarışması"nda başvuru süresi uzatıldı

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri için düzenlenen "Model Uydu Yarışması"nın başvuru süresi, yoğun talep üzerine uzatıldı.

01 Mart 2019 Cuma 11:51
"Model Uydu Yarışması"nda başvuru süresi uzatıldı

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri için düzenlenen "Model Uydu Yarışması"nın başvuru süresi, yoğun talep üzerine uzatıldı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, 4'üncüsü düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından "www.modeluydu.org" internet adresinden 10 Mart 'a kadar başvuru yapabilecek.

Yarışma 6 farklı etapta gerçekleştirilecek. Uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yapılacak ve birinci olacak takıma 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:51
  1. model uydu yarışması
  2. TEKNOFEST
  3. Türksat
  4. Türksat AŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taliban pusu kurdu! Ölüler var
    1. Taliban pusu kurdu! Ölüler var
    2. Genç Trabzonlular’ı Cumhurbaşkanı..
    3. Yuntdağı’nda 14. sosyal tesisin temeli..
    4. Anadolu Ateşi 20 yılda 47 milyon..
    5. Başkan adayı vaatlerini ormanda..
    6. Menteşe ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ açıldı
    7. Belçika ve Lüksemburg’dan, Victor..
    8. Başkentte DEAŞ operasyonu
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını..
    10. Almanya'daki başarılı 2 Türk öğrenciye..
    11. Dışişleri Bakanlığı büyükelçilik alım..
    12. Rusya'dan S-500 açıklaması! Tarih..
    13. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    14. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    15. Öğrenciler, bağımlılığa karşı..
    16. Halıcılar Suudi Arabistan Pazarını..
    17. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    18. Leylekler Tepesi’nde Çevre Koruma ve..
    19. Şehzadeler’de Cumhur İttifakı vizyona..
    20. Almanya’da tramvay ile kamyon..
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    İşte Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge!
    İşte Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge!