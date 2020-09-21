ModaSelvim, Abiye, Ferace, Tunik, Baş Örtüsü ve Tesettür giyim modellerine sahip bir markadır.

ModaSelvim kargo ücreti var mı?

ModaSelvim’de Kapıda Ödeme İmkanı, İade ve Değişim Garantisi, 95 TL üzeri kargo bedavadır.

ModaSelvim’de iade imkanı var mı?

Herhangi bir nedenle iade etmek istediğiniz, yeniden satılabilirlik özelliği taşıyan ürünün iade süresi, teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gündür.

ModaSelvim’de değişim imkanı var mıdır?

ModaSelvim’de değişim için göndereceğiniz ürün ya da ürünler kullanılmamış, kirlenmemiş, tadilat görmemiş olması şartı ile, aksesuarları, varsa hediyesi, varsa kolisi (zarar görmemiş halde) teslim aldığınız tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde kargoya verilerek değiştirilebilinir.

ModaSelvim’de hangi ürünlerde değişim oluyor?

Herhangi bir nedenle siparişinizden memnun kalmazsanız, tüm ürün ya da ürünlerinizi, orijinal ambalajında, kullanılmamış ve etiketleri çıkarılmamış olması koşuluyla teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde iade edebilirsiniz.