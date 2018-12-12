Modanisa çalışanlarından 12 akülü sandalye

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret sitesi Modanisa, bu yıl 40’ıncısı düzenlenen İstanbul Maratonu’nda omurilik felçliler için bir iyilik hareketi başlattı.

Modanisa çalışanları ve her yaştan gönüllünün katılımıyla 11 Kasım 2018 Pazar günü gerçekleşen yürüyüş sonunda toplanan bağışlarla alınan akülü tekerlekli sandalyeler, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) aracılığı ile ihtiyacı olanlara teslim edildi.

200 çalışan katıldı

200’ü aşkın çalışan ve gönüllünün topladığı bağışa ek olarak Modanisa’nın kurumsal katkısıyla 12 adet akülü tekerlekli sandalye alındı. Modanisa, bu desteği ile kampanya sonunda TOFD’nin en büyük kurumsal bağışçısı oldu.

Antrenmana davet

Modanisa Marka Müdürü Havva Kahraman, amaçlarının kadınları spora özendirirken, aynı zamanda bir iyilik zincirinin halkası olmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Kahraman, şunları söyledi: “Hem kendimiz hem de ihtiyacı olanlar için güzel bir adım attık. Bizim bu küçük hareketimizle alınan 12 adet akülü sandalyemiz sahiplerine ulaştırıldı. Bunun devamı için her yaştan kadını Modanisa’yla koşmaya davet ediyoruz. Çarşamba ve cumartesi günleri Maçka Parkı’nda sabah ve akşam uzmanlar eşliğinde yapılan antrenmanlara tüm kadınları davet ediyorum.”