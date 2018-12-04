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Modanisa ‘Bereketli hafta sonu’nda sipariş sayısını 10 kat artırdı

Modanisa.com, yılın en büyük indirim kampanyası olan “bereketli hafta sonu”nda 5 kıtadan müşterilerine 100 bini aşkın kargo gönderdi.

04 Aralık 2018 Salı 10:14
Modanisa ‘Bereketli hafta sonu’nda sipariş sayısını 10 kat artırdı

Çoğu kadın tasarımcı ve girişimci 600 hazır giyim üreticisinin ürünlerini her gün dünyanın 130 ülkesindeki tüketicileriyle buluşturan Modanisa.com, yılın en büyük indirim kampanyası olan “bereketli hafta sonu”nda 5 kıtadan müşterilerine 100 bini aşkın kargo gönderdi. Toplam beş günlük süreyi kapsayan kampanya döneminde site trafiğini yüzde 60 artıran Modanisa, kargolanan paket sayısını da 10’a katladı. Hazır giyimde ‘e-ihracat’ alanında faaliyet yürüten Modanisa, her gün 800 yeni ürünü online vitrinine taşıyor. Her ay tüm dünyadan 16 milyon kişinin ziyaret ettiği Modanisa.com, müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere 5 dilde iletişim kuruyor.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:14
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