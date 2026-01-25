  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de alarm! Raflar boşaltıldı CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş! Cami düşmanlığının bahanesi ‘siluet’ 1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı Bunlara bir de canımızı emanet ediyoruz! Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma
Eğitim MEB, bir yalanı daha çürüttü
Eğitim

MEB, bir yalanı daha çürüttü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MEB, bir yalanı daha çürüttü

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüzde 1'lik dilimdeki proje okullarında LGS'nin yanında mülakat uygulanacağı" iddiaları yalanlandı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan tüm okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, bazı gazete, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "liselerde mülakat dönemi", "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak" ve "Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle, Türkiye'nin en başarılı liselerine girişte sadece LGS puanı yeterli olmayacak" gibi iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haber ve paylaşım içeriklerinde yer verilen iddiaların Bakanlık mevzuatına dayanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan tüm okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir. Adı geçen madde, yalnızca Bakanlıkça 'özel program uyguladığı açıkça tanımlanmış ve bu statüsü mevzuatla belirlenmiş okullar' için geçerlidir. Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar, TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullar için öğrenci seçimi, 'merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma' şartına ek olarak 'okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olma' esasına dayanmaktadır."

Mevzuatın bu hükmünün son derece açık ve net olduğu, 'tüm proje liselerinde mülakat yapılacağı' tezinin açıkça anlaşılacağı gibi Yönetmelik hükmünün kapsamını aştığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir belgeye dayandırılmadan servis edilerek evlatlarımızın gelecek hayallerini baskı altına alan, velilerimizde endişe ve kaygıya mahal veren, maarif ailemizin gündemini gereksiz meşgul ederek kamuoyunu yanlış yönlendirici maksat taşıyan bu gibi haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

MEB duyurdu! Öretmenler için yarışma düzenlenecek
MEB duyurdu! Öretmenler için yarışma düzenlenecek

Eğitim

MEB duyurdu! Öretmenler için yarışma düzenlenecek

Elazığ MEB AKUB Akreditasyon Sınavından tam not aldı
Elazığ MEB AKUB Akreditasyon Sınavından tam not aldı

Aktüel

Elazığ MEB AKUB Akreditasyon Sınavından tam not aldı

Her biri yarıyıl tatiline özel! MEB’den öğrenci ve velilere etkinlik kitapları
Her biri yarıyıl tatiline özel! MEB’den öğrenci ve velilere etkinlik kitapları

Eğitim

Her biri yarıyıl tatiline özel! MEB’den öğrenci ve velilere etkinlik kitapları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yapa..
Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! "Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü" denildi, gerçek bambaşka çıktı
Gündem

Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı

Yeni Türkiye’nin çehresini kabul edemeyen eski Türkiye artığı kemalistler, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’yı yıpratm..
Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!
Gündem

Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, stratejik hamlelerin merkez üssü haline gelen Trablus’a çıkarma yaparak Türkiye’nin en..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23