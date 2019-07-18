Modalife Mobilya’dan koltuk temizleme tüyoları

Ev temizliğinin en zor kısımlarından biri de koltukların temizlenmesidir. En çok kullanılan eşyalardan biri olan koltuklar aynı zamanda en çok kirlenen eşyalardandır.



Koltuk temizliğine başlamadan önce mutlaka elektrik süpürgesi ile süpürünüz. Böylece üzerindeki toz ve kalıntıların daha kolay bir şekilde temizlenmesini sağlarken aynı zamanda vakumlama özelliği ile kumaşın üzerindeki toz ve kalıntıları derinlemesine temizler.



Koltuk kılıflarını temizlemeye veya yıkamaya başlamadan önce mutlaka kumaşın üzerindeki etiketi okuyunuz. Kullanım koşullarında yer alan bilgilere göre makinada veya eldeyıkayınız.



Koltuk yüzeğinin deterjan yardımıyla temizlemeden önce kenar kısımlarında küçük bir bölgede deneme yapınız. Kullandığınız deterjanın koltuğunuzun rengini ağartmadığından ve kumaşa zarar vermediğinden emin olunuz. Temizleme aşamasında mümkün olduğunca az su kullanmaya özen gösteriniz. Böylece daha kısa sürede kurumasına ve koltuğunuzun üst yüzeyinin kurumuş olmasına rağmen süngerlerinin alt kısımlarının ıslak kalmasını önleyebilirsiniz.



Kumaş kaplı koltuklar nasıl silinir?



Kumaş kaplı koltuklar kullanıyorsanız temizleme işlemlerini de buna uygun bir biçimde yapmaya özen göstermelisiniz. Koltuklarınızın yapısı bozulmadan temizlik işlemleri yapmak istiyorsanız en uygun yöntemlerden birisi kalıp beyaz sabun ve havlu kullanımı olacak. Temizlik işlemi için havluyu ıslatın ve beyaz kalıp sabun ile ovalayın. Havlu beyaz sabunu emdiğinde koltukları temizlemeye başlayabilirsiniz. Beyaz sabunlu havlu ile koltukların tamamını sert bir biçimde silin, kuruduktan sonra temiz bir bez ile koltukları tekrardan silin.



Diğer bir yöntem olarak ise amonyak yöntemini tercih edebilirsiniz. Bunun için yarım kova ılık suyun içine bir miktar amonyak ekleyin, yalnız bu işlemde dikkat etmeniz gereken şey amonyağın koltuğunuza zarar verip vermeyeceğini önceden test etmek olacak. Bunun için öncesinde koltuğun görünmeyen bir kısmında bu işlemi deneyin ve herhangi bir zarar verip vermediğinden emin olun. Sonrasında temiz bir bezi bu suya batırarak sert bir biçimde koltuklarınızı temizleyebilirsiniz.



Koltukları temizlemek için kullanacağınız suyun içine sirke ekleyerek çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Bu yöntemin yanı sıra Arap sabunu kullanımı da kumaş kaplı koltuk temizliğinde etkili sonuçlar verebilir.

Deri Kaplı Koltuklar Nasıl Silinir?



Deri kaplı koltuk nasıl silinir merak edenler için en iyi yöntemler arasında Arap sabunu-su karışımı yer alıyor. Uygulama için küçük bir kovanın içine bir miktar su koyun ve üzerine Arap sabunu ekleyin. Sonrasında yumuşak bir bez ile deri koltukların yüzeyini temizleyin ve kuru bir bez ile kurulayın. Bu işlemleri bitirdikten sonra deri temizlik ürünleri de uygulamanız koltukların kullanım ömrünü uzatacak bir etken olacaktır.

Deri koltuklarınızı temizlemek için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise badem yağı ve vazelin karışımıdır. İki ürünü bir kabın içinde karıştırın ve sonrasında koltuklarınızın yüzeyine ovalar biçimde uygulayın. Bu işlem ile hem koltuklarınız temizlenecek hem de çok daha parlak bir görünüme kavuşacak.

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