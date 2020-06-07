Moda Sahili'nde utandıran görüntü! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Öztürk: Koronavirüs sürecinde 'kul hakkı'na dikkat etmeliyiz
Yeniakit.com.tr yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Koronavirüs sürecinde 'kul hakkı'na dikkat etmeliyiz." dedi.
Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uymanın önemine dikkat çekerek, "Aramızda koronavirüse yakalanan ancak belirti göstermeyen kişiler var. Allah korusun kurallara uymayarak birisinin ölümüne sebep olursak bu büyük bir kul hakkıdır." dedi.
Utandıran görüntüler sonrasında Bakan Koca'dan uyarı!
Moda Sahili'nde kalabalık bir grup sosyal mesafeyi hiçe sayarak müzikle eğlenmiş, görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu. Sosyal mesafenin unutulduğu görüntüleri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM." uyarısında bulundu.