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Ekonomi Mobilyada yerlilik oranı yüzde 95
Ekonomi

Mobilyada yerlilik oranı yüzde 95

Mobilya ve ağaç sektörü başarılı grafik sergiliyor. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, sektörün ihracatla büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:12:00 -
Mobilyada yerlilik oranı yüzde 95

Taklacı, mobilya ve ağaç işlerinde yerlilik oranının yüzde 95 olduğuna dikkat çekti. Taklacı, “Mobilya firmalarımız 2023’te 10 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyorlar. Firmalarımız yılın 11’inci ayı itibarıyla 7.5 milyar dolarlık ihracat yaptılar” dedi. Türkiye’nin pazardan aldığı toplam ihracat payını yüzde 10’a çıkarmayı amaçladığını belirten Taklacı, şunları kaydetti: “Ülkemiz mobilya sektörü, geçen sene ihracatta ilk 10 ülke arasına girdi. Yıl sonunda sıralamayı zorlayarak yakın vadede dünya mobilya sektöründe en çok ihracat yapan ilk 3 ülkeden biri olmayı amaçlıyoruz. En çok ihracatımız yüzde 12’yle Irak’a gerçekleştirilirken bunu sırasıyla ABD, Libya, İsrail ve Fransa takip ediyor.”

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