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Mobilyada KDV indirimi devam ediyor

Mobilya’da KDV indirimi için resmi bir açıklama gelmedi. Mobilyada KDV indirimi 30 Haziranda bitmesine rağmen Modalife Mobilya’da KDV indirimi devam ediyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:42
Mobilyada KDV indirimi devam ediyor

Modalife, Kdv indirimi bitmesine rağmen kdv indirimi fiyatlarıyla ürünlerini tüketiciye sunuyor. Modalife Mobilya, Temmuz ayında mobilya modellerinde KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve bir günde teslim fırsatı sunuyor.

Mobilya sektörünün lider kuruluşlarından Modalife hem üretim, hem dağıtım, hemde kurulum aşamasında müşteri memnuniyeti ön planda tutuyor. Modalife kaliteyi uygun fiyatla buluşturup önemli bir hizmeti müşterinin ayağına getiriyor.

Modalife’ın mobilya tasarımları farklı konseptlerle tüketicileriyle buluşuyor. Koltuk Takımı, Yemek Odası Takımı, Yatak Odası Takımı, Genç Odası Takımı ve Tamamlayıcı Pratik Mobilya konseptlerinde 1000’e yakın ürün çeşidi bulunuyor. Modalife Mobilya ile kullanılan ürünler, sağlıklı ve estetik tasarımı bir araya getiriyor.

Modalife Mobilya ürünlerinde yapılan KDV indirim kampanyası mobilya sektörünü hareketlendireceğe benziyor.

Tüketiciler Mobilya kampanyaları için Modalife Mobilya’nın resmi web sitesi www.modalife.com web sitesinden ürünleri inceleyebilir ve sipariş verebilir.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:42
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