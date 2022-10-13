Mobilyacılarımız ‘Heartmade Furniture’ platformuyla tüm dünyaya açılacak
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSFED) tarafından ‘Heartmade Furniture’ (Kalple Yapılan Mobilya) platformu hayata geçiriliyor.
İthalatçıların Türkiye’nin dört bir yanında bulunan mobilya üreticileriyle buluşturacak platform, (www.heartmadefurniture. com), 2023 Ocak döneminde kullanıma açılacak. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, ‘Heartmade Furniture’ın önemli görevler göreceğini vurguladı. Platformun paydaşlara kendilerini tanıtma imkânı sunacağını kaydeden Güleç, şöyle konuştu: “Web sitemiz www.heartmadefurniture.com üyelerimiz için eğitici, yön gösterici, adil, rekabete teşvik edici, özgünlüğü öne çıkaran içerik konseptinde olacak. Üyelerimiz şirketlerini, markalarını, çalışanlarını, ürünlerini, konseptlerini, felsefelerini ve değerlerini bu platformda anlatma fırsatı bulacak.”