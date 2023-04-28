Mobilya tamir ve döşeme sektörü hareketli

Bingöl Merkez Yeni Mahahallede mobilya tamir ve döşeme sektöründe faaliyet yürüten Yunus Alioğlu, mobilya tamir ve döşeme sektörünün şu sıralar aktif olduğunu ve çıkan ürünlerin fabrikasyon ürünlerden daha dayanıklı olduğunu söyleyerek halkın rağbet ettiğini söyledi.

Alioğlu, bir takım tamiratın sıfır ayarında tesliminin yaklaşık 8 bin lira olduğunu belirterek, katalogdan seçip sıfır takım siparişlerinin de maliyetinin 17 bin lira olduğunu söyledi.

Sektörde işlerin canlı olduğunu ifade eden Alioğlu, yaptıkları ürünlere garanti verdiklerinin altını çizdi.

Atolye kapılarını İLKHA' açan Yunus Alioğlu, sektöle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ürünlerimizin garantisini veriyoruz"

Amcası oğlunun vesilesiyle yaklaşık 5 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyleyen Alioğlu, "Sıfır imalat ve ikinci el eşyalarını değerlendirmek isteyenler var. Bizler de sıfır mobilyalar üretip ikinci elleri de yeniliyoruz. Şu an işler iyi, piyasa yükseliyor ancak bizler de geçinmeye çalışıyoruz. Bu konuda ürünlerimize güvenimiz tamdır. Kendi ürünlerimizin garantisini veriyoruz. Çeşitli markalardaki fabrikasyon ürünlerin ömrü pek uzun değil. Üretim de genelde içi boş halde yapılıyor ancak bizler her ürünün daha dayanıklı olabilmesi için ürünleri dolgularla besliyoruz. Ürünlerimiz fabrika ürünlerinden daha sağlam." dedi.

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"Katalog seçimine göre ürün çıkarabiliyoruz"

Alioğlu, "Günde 1 takım çıkarıyoruz. Fiyatlar modelden modele değişiyor. İkinci el takımların tamiratı yapılıp sıfır ayarında teslimi yaklaşık 8 bin 500 liradan başlıyor, katalogdan seçip sıfır takıp siparişlerinin de maliyetinin 17 ile 18 bin liradan başlıyor. Vatandaş bize görsel sunuyor biz de yardımcı oluyoruz. Katalog seçimlerine de cevap verebiliyoruz." şeklinde konuştu. (İLKHA)