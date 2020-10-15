  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mobilya sektörü iç pazardaki hareketlilikten memnun
Ekonomi

Mobilya sektörü iç pazardaki hareketlilikten memnun

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç: - "İç pazarda haziran ayından bu yana işler iyi gidiyor. Mobilya satışları hızlı ve hareketli" - "Sektörümüzün bu sene iç pazarda hedefi olan 60 milyar lira hacmini inşallah yakalayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:16:09 -
Mobilya sektörü iç pazardaki hareketlilikten memnun

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, düşük faizli kredi desteğiyle ciddi hareketlilik yaşanan sektörde bu sene için hedeflenen 60 milyar liralık satış hacmine ulaşılabileceğini söyledi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu bankalarının haziran ayı başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdiğini hatırlattı.

Böylece tüketicilerin ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya sektörünü desteklemek amacıyla firmalarla da anlaşmalar imzalandığını belirten Güleç, vatandaşlara 30 bin liraya kadar finansman imkanı sunulduğunu dile getirdi.

Düşük faizli kredi desteğinin sektörde ciddi hareketlilik sağladığını ifade eden Güleç, "İç pazarda haziran ayından bu yana işler iyi gidiyor. Mobilya satışları hızlı ve hareketli. Hazine ve Maliye Bakanlığının mobilya sektörü adına aldığı stratejik kararı çok önemsiyoruz." dedi.

Güleç, yılbaşında mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesinin de sektör temsilcilerinin motivasyonunu artırdığını bildirdi.

Şu anda da bu motivasyonu hissettiklerini belirten Güleç, şöyle devam etti:

"Mobilya sektörü daha iyi olacak. Kayıt dışılıktan kurtarma ve sektörü iyi yönetmenin firmalara çok faydası olacak. KDV oranının düşmesi sektörümüzü daha fazla büyütecek çünkü haksız rekabet ortadan kalkacak ve insanlar işlerini daha iyi organize edecek. Sektörümüzün bu sene iç pazarda hedefi olan 60 milyar lira hacmini inşallah yakalayacağız."

- "Özellikle e-ihracat platformları üzerine kafa yoruyoruz"

Ahmet Güleç, konut kredisi faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle artan ev satışlarının da mobilya sektörüne ivme kazandırdığına dikkati çekti.

Güleç, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizi yakalamak için daha fazla çalışmamız lazım. Firmalara yeni dijital dünyanın çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri yapıyoruz. Bunlar çok önemsenmeli. Özellikle e-ihracat platformları üzerine kafa yoruyoruz. Dünyanın en önemli mobilya ülkesi olma ihtimalimizi kaçırmayalım. Böyle bir fırsat var, bu fırsatı kaçırmayalım. Bugün 36 bin üreticimiz var ve 15 binden fazla firmamız ihracat yapıyor. Bu hareket ve bakış açısı hiçbir ülkede yok. Rakip ülkelere baktığımızda onlar bizim kadar ihracatlarını artıramıyorlar. Onlarda bizdeki kadar bir hareket yok. Önümüzde bir fırsat var. 2023'e kadar bu fırsatı değerlendirirsek dünya pazarından çok daha fazla pay alma fırsatımız var. "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti
Gündem

İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti

İP, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmedikleri iddiasıyla İBB Meclis toplantısını terk etti. ..
İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı
Dünya

İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolu şirketine ait bir uçağın ilk kez İsrail hava sahasını kullanmasını İsrail Ulaştırma Bak..
Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme
Gündem

Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay