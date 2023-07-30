Mobilya sektörü 2028 ihracat hedefine odaklandı
Mobilya sektörü ihracatını arttırma adına gerekli her adımı atıyor.
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 2028 için koyduğu 12 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacak güçte bulunduğunu belirtti.
Güleç, “Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinin tamamını dahil ettiğimizde 20 milyar dolara uzanan bir ihracat yolculuğunun bizleri beklediği söylenebilir” dedi. Mobilya sektörünce 2022’de 4.7 milyar dolarlık, 2023’ün ilk yarısında 2.2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
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