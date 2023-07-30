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Ekonomi Mobilya sektörü 2028 ihracat hedefine odaklandı
Ekonomi

Mobilya sektörü 2028 ihracat hedefine odaklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-30 13:44:28 - 2023-07-30 13:44:27
Mobilya sektörü 2028 ihracat hedefine odaklandı

Mobilya sektörü ihracatını arttırma adına gerekli her adımı atıyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 2028 için koyduğu 12 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacak güçte bulunduğunu belirtti.

 

MOSFED BAŞKANI AHMET GÜLEÇ DİYOR Kİ, - İnegol Mobilya Bul

Güleç, “Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinin tamamını dahil ettiğimizde 20 milyar dolara uzanan bir ihracat yolculuğunun bizleri beklediği söylenebilir” dedi. Mobilya sektörünce 2022’de 4.7 milyar dolarlık, 2023’ün ilk yarısında 2.2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
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