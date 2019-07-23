Mobilya seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Aşk geçicidir

Mobilyayı sevmek önemli elbette ama işlevselliği es geçmemek gerekiyor. Özellikle dar alanlarda bu konu çok daha önemli.

Teknik sorular

Bir ürünün ödemesini yapmadan önce teknik bütün detaylarını incelemelisiniz. Kullanılan ağaçtan, içindeki elyafa kadar…Buna garanti süresi de dahil.

Güven = Garanti = Servis

Güvenilir ürünleri tercih etmelisiniz. Bu ne demek? Ürünü kullandıktan bir yıl sonra servisi aramanıza gerek duymayacağınız markalar demek. İhtiyaç duyulmasın ama cepte bulunsun. Aldığınız ürünün satış sonrası servisinin olup olmadığını iki kere sormak gerek.

Detaylara dikkat



Klişe gibi gelebilir ama tasarım denen konunun ayrıntılarda gizli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Dört bacaklı masa dünyanın her yerinde dört bacaklı masadır ama ufak bir ayrıntı onu sanat eseri haline getirebilir. Ürünün her noktasını dikkatle inceleyin.

Renk seçimi



Modeli seçtiniz, peki rengine nasıl karar vereceksiniz? Evinizdeki hakim renkleri düşünün. Eğer evin genelinde toprak tonları hakimse kırmızı bir koltuk, siyah bir yemek odası takımı rahatsız edici olabilir. Her gün görmekten sıkılacağınız renklerden uzak durun. Zıtlıklardan hoşlanabilirsiniz. Kimi zaman bu şıklık da yaratır ama zıtlıkları uyumlu hale getirmek zordur. Bu yüzden dikkat!



Soru sorun



Son olarak, sorun! Satış danışmanlarına ürünün tüm özelliklerini sormaktan çekinmeyin. Bir koleksiyonun tasarım aşamasında aylarca çalışılıyor. Hiçbir ayrıntı “öylesine” ya da “bu da böyle olsun” diyerek yapılmıyor. Bu yüzden her sorunuzun bir cevabı muhakkak vardır.

Hala ilk sorunun cevabını merak edenleriniz varsa mobilyayı aldığınız firmayla görüşmenizi ve ürün iadesi talebinde bulunmanızı öneririz.

www.modalife.com adresinde bulunan online müşteri temsilcilerimize mobilya ile ilgili aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.