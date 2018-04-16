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Mobilya fabrikasında çıkan yangın 24 saat sonra söndürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 24 saat süren çalışmalar sonucu tamamen söndürüldü.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:51
Mobilya fabrikasında çıkan yangın 24 saat sonra söndürüldü

Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Yangına Sakarya Büyükşehir ve çevre illerin itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Hendek Belediyesine bağlı iş makinelerinin de katkı sağladığı söndürme ve soğutma çalışmaları yaklaşık 24 saat sürdü.Çıkan yangında fabrikanın depo kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:51
  1. Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın 24 Saat Sonra Söndürüldü
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