Mobil abone sayısı 90.8 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektörünün üçüncü çeyrekte de büyümeye devam ettiğini vurguladı. Sektörde bu dönemde 464 şirketin 840 yetki belgesi bulunduğunu belirtti.

Gelirlerde artış

Karaismailoğlu, “Üçüncü çeyrekte elektronik haberleşme işletmecilerinin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 47 artarak 35.1 milyar liraya vardı” ifadesini de kullandı. Karaismailoğlu, Mobil abone sayısının 90.8 milyona ulaştığına işaret etti. Mobil abone yaygınlığının da yüzde 107.2 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Üçüncü çeyrekte mobil abonelerin 83.4 milyonunun 4.5G aboneliğini tercih ettiğini görüyoruz. 4.5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92’sini oluşturduğunu gözlemliyoruz. Makineler arası iletişim (Machine to Machine-M2M) abone sayısı 8.1 milyonu aştı. Üçüncü çeyrek itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı 164.4 milyona yaklaştı. 2.4 milyon sabit hatta da numara taşıma işlemi gerçekleşti.”

Fiber ağ genişliyor

Karaismailoğlu, internet abone sayısında da artışın devam ettiğinin altını çizdi. Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Üçüncü çeyrekte 72.6 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısı 91.4 milyona çıktı. İkinci çeyrekle karşılaştırıldığında abone sayısı yüzde 2.1 civarında büyüdü. En yüksek artış bir önceki döneme nazaran yaklaşık 2.5 milyonla mobil internet abone sayısında yaşandı.

Aynı dönemde 498 bin kilometre fiber altyapıya ulaştık. Fiber internet abone sayısı da 5.5 milyon oldu. Sabit genişbant internet aboneleri aylık ortalama 243 gigabyte, mobil genişbant internet aboneleri aylık ortalama 14.8 gigabyte internet kullandı. İkinci çeyreğe oranla üçüncü çeyrekte sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 2.1 ve mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15.5 artış oldu.”

Trafik yoğunlaştı

Karaismailoğlu, toplam mobil trafik miktarının yaklaşık 80.6 milyar dakika olduğunu bildirdi. Sabit trafik miktarının 1.2 milyar dakika olarak kayda geçtiğini aktardı.

Karaismailoğlu, ayrıca “Mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 569 dakika olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, “Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 6.1 milyonu e-imza ve 834 bini mobil imza olmak üzere toplam 6.98 milyon elektronik sertifika oluşturuldu” diye ekledi.