Mobil vezne Eyüpsultanlıların hizmetinde

Eyüpsultan Belediyesi tarafından uygulamaya konulan mobil vezne, korona virüs salgını günlerinde de ilçede yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Vatandaşlara belediye binasına gelmeden işlemlerini rahat ve güven içerisinde gerçekleştirme imkanı tanıyan mobil vezne, vergi tahsilat işlemini vatandaşın ayağına götürüyor, bu sayede vatandaşlar artık vergi ödemelerini kolayca gerçekleştiriyorlar. İlçe sakinleri tarafından takdirle karşılanan ve vatandaşların memnuniyetini kazanan uygulama, özellikle kalabalık ortamlara girmeye gerek kalmadan, sosyal mesafeyi koruyarak işlem yaptırmaya imkan sağlıyor.

‘Mobil vezne nasıl çalışır’

Mobil Vezne uygulaması ile ödeme işlemleri tüzel veya gerçek kişinin sicil numarası, vergi numarası veya TC kimlik numarası ile gerçekleştiriliyor. Sistemle, günlük tahsilat işlemleri de kolaylıkla takip edilerek bilgiler merkezi veri tabanına online olarak aktarılarak ve çeşitli uygulamalar üzerinden mobil tahsilat işlemleri yapılması sağlanıyor. Mobil cihazlarla gerçekleştirilen tahsilatlar sadece kredi kartı ile yapılabiliyor.