Mobil ve PSA Grubu'ndan motor yağı iş birliği

İSTANBUL (AA) - Mobil'in binek araçlar için geliştirdiği sentetik motor yağı ürünü Mobil 1 ESP 5W-30, Peugeot, Citroen, DS, Opel/Vauxhall markalarına sahip PSA Grubu'nun motorlarındaki dolum yağlarına yönelik "PSA 2297" onayını almaya hak kazandı.

PSA Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işbirliğiyle, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sıcak iklim kuşağı pazarlarında satılan sıfır veya 7 yaşına kadar olan PSA Grubu araçlarında artık Mobil 1 ESP 5W-30 yağları üreticiden onaylı bir şekilde kullanılabilecek.

Açıkalamada değerlendirmelerine yer verilen Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni motor teknolojilerinin madeni yağlardan beklentisi artıyor. Emisyon ömrü, yakıt verimliliği, dayanıklılık ve performans gibi hassasiyetler öne çıkan ilk beklentiler arasında. Mobil 1 ESP 5W-30 ise tüm bu özelliklerin ötesinde bir performans sergileyerek aldığı onayları genişletiyor. PSA Grubu’ndan alınan onay da bunun bir göstergesi. Öyle ki, "PSA 2297" üreticinin çok önem verdiği bir onay. Çünkü, Türkiye gibi dört mevsimin aynı anda yaşandığı coğrafyalarda yağlama çözümleri kritik önem taşıyor. Mobil 1 ürünleri de, deniz seviyesindeki çok yüksek sıcaklıklardan yüksek rakımlı dağlardaki soğuk koşullara kadar her türlü şartlara uyum sağlıyor ve motoru üstün performansla koruyabiliyor"

Mobil 1 ESP 5W-30, dizel ve benzinli otomobiller için egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatırken, yakıt verimliliği ve araç performansını ilk günkü gibi korumaya yardımcı oluyor. Binek araçlar, SUV’lar ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek performanslı motorlar başta olmak üzere her türlü modern araç motoru için tavsiye edilen Mobil 1 ESP 5W-30, özellikle konvansiyonel yağların performans gösteremeyeceği ağır koşullarda ortaya koyduğu performansla rakiplerinden ayrışıyor. Uzun ve temiz bir motor ömrü sağlamak için birikintileri ve tortu oluşumunu azaltmaya da yardımcı olan Mobil 1 ESP 5W-30; dizel partikül filtreleri içindeki partikül birikiminin azaltılmasında, benzinli araçlarda ise katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmada önemli bir rol oynuyor.



