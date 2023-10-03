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Teknoloji Son dönemlerin en büyük sorunu. İşte mobil saldırılardan kurtulmanın formülü!
Teknoloji

Son dönemlerin en büyük sorunu. İşte mobil saldırılardan kurtulmanın formülü!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:08:00 - 2023-10-03 11:21:06
Son dönemlerin en büyük sorunu. İşte mobil saldırılardan kurtulmanın formülü!

Türkiye ve Afrika bölgesinde tespit edilen en yaygın mobil tehditler arasında reklam yazılımları ve mobil bankacılık tehditleri yer alıyor.

Kullanıcılar kişisel verilerini paylaşmak ve kurumsal ağlara bağlanmak için mobil cihazlarını giderek daha fazla kullanırken, özellikle Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde tespit edilen mobil tehdit sayısı 2023'ün 2. çeyreğinde 2022'nin 2. çeyreğine göre %5 arttı. Kaspersky, 2023 yılının 2. çeyreğinde mobil cihazlara yönelik tehditlerin arttığını gösteren mobil siber tehdit dinamikleri hakkında yeni bir rapor yayınladı.

En çok buradan geliyor!

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde tespit edilen en yaygın mobil tehditler arasında reklam yazılımları ve mobil bankacılık tehditleri yer alıyor. İkinci çeyrekte, 2022'nin ikinci çeyreğine kıyasla bölgede tespit edilen reklam yazılımlarında önemli bir artış oldu. Bu artış Türkiye'de %49, Nijerya'da %94, Güney Afrika'da %27, Kenya'da %39, Orta Doğu'da %6 olarak gözlemlendi. Çevrimiçi bankacılık ve e-ödeme sistemleriyle ilgili verileri avlamak için kullanılan bankacılık Truva atları, mobil kullanıcılar için bir başka endişe verici tehdit haline geldi. Özellikle Türkiye'de 2023'ün 2. çeyreğinde tespit edilen Trojan-Banker oranlarında 2022'nin 2. çeyreğine kıyasla iki kat artış görüldü (%102).

Böyle korunabilirsiniz

Mobil tehditlerden korunmak için şunları öneriliyor: Uygulamaları yalnızca Apple AppStore, Google Play veya Amazon Appstore gibi resmi mağazalardan indirin. Bu marketlerdeki uygulamalar %100 güvenli değildir, ancak en azından moderatörler tarafından kontrol edilirler ve bazı denetim sistemlerinden geçerler. Yani her uygulama bu mağazalara giremez. Bir uygulamanın işlevselliği hakkında herhangi bir olumsuz geri bildirim olup olmadığını görmek için kullanıcı yorumlarına bakın. Kullandığınız uygulamaların izinlerini kontrol edin. Özellikle Erişilebilirlik Hizmetleri gibi yüksek riskli izinler söz konusu olduğunda bir uygulamaya izin vermeden önce iyi düşünün.

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