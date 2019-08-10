Mobil mezbahalarda kesim imkanı

Palandöken ilçe sınırları dâhilindeki İhsan Doğramacı Bulvarı ile Yakutiye’ye bağlı Çayırtepe Mahallesi Kuzey Çevre Yolu BOTAŞ yanı mevkii “Kurban satış yerleri” olarak belirlenirken, kentin 8 ayrı noktasında ise, mobil mezbaha sistemi kuruldu. Kurbanlarını mobil mezbahalarda kestirmek isteyen vatandaşlar için Beyaz Masa’ya başvuru yapma kolaylığı getirilirken, kesim başvurusu için de, en son gün 10 Ağustos 2019 mesai bitimi olarak belirlendi. Böylece dileyen vatandaşlar, kurbanlarını 350 lira karşılığında mobil mezbahalarda kestirebilecek ve Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu imkândan faydalanabilecekler.