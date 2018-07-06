Mobil homolar provokasyon peşinde

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL

Milli ve manevi hassasiyetlerin yüksek olduğu illeri hedef kitle olarak seçen homoların, söz konusu illerde provokatif faaliyetler düzenledikleri bildirildi. Daha önce İstanbul, Ankara ve Denizli’de düzenlenmek istenen fakat valiliklerin sağduyulu tavrıyla yasaklanan sözde onur yürüyüşünün bir benzerinin 7 Temmuz’da Adana’da düzenleneceği öğrenildi.

HALK YASAK BEKLİYOR

Ahlaksızlığın zirve noktası olan sözde onur yürüyüşünün Adana gibi toplumsal değerlerimizin en üst seviyede yaşandığı bir ilimizde düzenlenmek istenmesi LGBTİ’li iblislerin ekmek istediği fitne tohumlarını gözler önüne serdi. Adana kamuoyu ise söz konusu provokatif yürüyüşün valilikçe yasaklanmasını istiyor. Sapkın ve provokatif etkinlik kapsamında Adana Valiliğinin ise nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor. Akit’in ısrarlı yayınları sonrası İstanbul, Ankara ve Denizli’deki ahlaksız yürüyüşleri valiliklerin sağ duyulu tavrıyla yasaklanmış, olası provokasyonların önüne geçilmişti.