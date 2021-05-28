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Teknoloji Mobil hareketliliğin özgürlüğü Casper VIA tabletlerde
Teknoloji

Mobil hareketliliğin özgürlüğü Casper VIA tabletlerde

Tabletler, iş, eğitim ve kişisel kullanımlarda artık vazgeçilmez konumda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 10:06:00 -
Mobil hareketliliğin özgürlüğü Casper VIA tabletlerde

Her yeni serisinde çok daha güçlü, kullanışlı ve trend tasarımlarla bu ihtiyaca cevap veren Casper, mobil hareketliliğin gücünü temsil eden VIA Tablet modelleri ile izlenecek filmlere, okunacak kitaplara, uzaktan iş ve eğitim süreçlerine uygun tabletlerini kullanıcıların kullanımına sunmaya devam ediyor. Tüm dünyanın uzaktan çalışmaya ve eğitim süreçlerini yürütmeye alıştığı dönemde tabletler kurtarıcı konuma geldi. Kullanılabilirliği ve erişim kolaylığını kullanıcılarına aktaran tabletlerde en sık karşılaşılan sorun ise performans yetersizliği oldu. Her yerde güç ve performanstan mahrum kalmak istemeyen çalışanlar ve öğrenciler için tüm gün onlara yardımcı olacak tablet ihtiyacını performansın zirvede olduğu VIA L30 modeli ile karşılayan Casper, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Keyifli okumalar ya da eğlenceli seyir anları için tercih edilen tabletlerde şık tasarımı daha geniş ekran boyutlarında kullanıcılarla buluşturan Casper, VIA S30 ile beklentileri genişletmeye, VIA S48’le de tasarım ve performansı ideal dengede tutmaya çalışıyor.

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