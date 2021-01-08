Geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda mobil abone sayısı, 82.8 milyon oldu. Abonelerin 76.5 milyonu ise 4.5G hizmetinden yararlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen verilere göre elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 20 milyar lirayı aştı.

Yatırımlara yenileri eklendi

Operatörlerin toplam yatırımları bu çeyrekte 4.4 milyar liraya yaklaştı. BTK tarafından yetkilendirilen 452 şirket, sahip oldukları 816 yetki belgesiyle hizmet verdi. Geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82.8 milyona ulaştı. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99.6 olarak gerçekleşti. Mobil abonelerin 76.5 milyonu 4,5G hizmetinden faydalandı. 3G’den yararlananların sayısı ise 4.4 milyona geriledi. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısındaki artış devam ederek 6.1 milyonu geçti.

147 milyon numara taşındı

Mobil sektörde rekabeti artıran unsurlardan ‘numara taşınabilirliği’ hizmetinden üçüncü çeyrekte yararlanan abone sayısı 3.3 milyon oldu. Toplamda ise bugüne kadar yaklaşık 147 milyon numara taşındı. Küresel salgından olumsuz etkilenmeyen elektronik haberleşme sektöründe özellikle genişbant hizmetlerde oluşan talep önemli ölçüde arttı. Türkiye’de 65 milyonu aşkın mobil ve 15.8 milyonun üzerinde sabit olmak üzere yaklaşık 81 milyon genişbant internet abonesi bulunuyor. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yıllık bazda genişbant abone sayısının yüzde 5 arttığı görülüyor. Alt kategorilere bakıldığında en yüksek yıllık artışın yüzde 33’le ‘Eve kadar fiber’ abone sayısında olduğu gözleniyor. Bunu yüzde 18.9’la kablo internet abone sayısındaki yükseliş izliyor.

Veri kullanımı artıyor

Toplam fiber abone sayısı 3.7 milyonu geçerken, kablo internet hizmeti alanların sayısı 1.2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Abonelerin veri kullanımı günbegün artıyor. Nitekim 2020 yılının üçüncü çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 153 gigabyte, mobil abonelerin ise 9.3 gigabyte olarak hesaplandı.