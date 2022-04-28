“Mobese”, “akıllı sayaç”; maskeleri indirdi, şehidlerin ahı ittifakı bitirecek!

Bugüne de türlü skandallarla gündeme gelen Millet İttifakı cephesi dağılmanın eşiğine geldi. DEVA Partisi’nin aldığı seçimlere tek başına girme kararı, dağılmanın ilk adımı olarak değerlendirildi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, ittifakı gündemde tutan skandallara ve birliğin geleceğine değindi.

Karahasanoğlu’nun yazısı şu şekilde:

Çağ teknoloji çağı.

Birileri, dindar insanları suçlasınlar, “Gericiler” desinler..

Mürteci desinler..

Yobaz desinler..

Türkiye, Turgut Özal döneminde bilgisayarlarla donatıldı..

Şimdi de AK Parti iktidarında, teknoloji çağınını zirvesine çıktığını, İHA’larıyla, SİHA’larıyla, TOGG’uyla tescilliyor.

MOBESE’leriyle..

Akıllı sayaçlarıyla..

Bir yandan halkın günlük hayatını kolaylaştırırken, bir yandan da ahlâksız politikacıların sahtekârlıklarına teknolojik atılımlar sayesinde izin verilmiyor..

Meral Akşener, grup kürsüsünden, Apo fotoğrafları taşıyan gezicileri istediği kadar övsün..

Dolmabahçe Camii’ne ayakkabıları ile girip, mihrap-minber demeden botları ile secde edilen yerlere basan çapulcuları “Türk gençleri” diye istediği kadar tanıtsın.

Camiye atıklarını bırakıp giden o rezillerin karşısına da, tarihine ve inancına sahip çıkmaya çalışanları koyup, “Topçu Kışlası’nı yapmak isteyenler” diye başlayıp, dindarları “Derviş Vahdeti” olarak tanıtıp, istediği kadar hakaret etsin..

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